В Британии расценили учения "Восток-2022" как ответ Москвы и Пекина Западу

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Предстоящие командно-штабные учения "Восток-2022" станут демонстрацией тесного военного сотрудничества России с Китаем и ответа РФ на поддержку западными странами Украины и Тайваня, сообщает издание Daily Express.
"Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов", – отметил автор статьи.
Он также подчеркнул, что поставки вооружений Украине и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань являются для России попытками США подорвать стабильность в мире.
По мнению журналиста, РФ и Китай в ходе учений могут объявить о создании официального военного альянса.
Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что стратегические командно-штабные учения "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей, носят оборонительный характер и не направлены против определенных стран и военных союзов.
Всего в стратегических командно-штабных учениях будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.
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