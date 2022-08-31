В Британии расценили учения "Восток-2022" как ответ Москвы и Пекина Западу

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Предстоящие командно-штабные учения "Восток-2022" станут демонстрацией тесного военного сотрудничества России с Китаем и ответа РФ на поддержку западными странами Украины и Тайваня, сообщает издание Daily Express.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов", – отметил автор статьи.

Он также подчеркнул, что поставки вооружений Украине и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань являются для России попытками США подорвать стабильность в мире.

По мнению журналиста, РФ и Китай в ходе учений могут объявить о создании официального военного альянса.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что стратегические командно-штабные учения "Восток-2022", которые пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей, носят оборонительный характер и не направлены против определенных стран и военных союзов.

Всего в стратегических командно-штабных учениях будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей.