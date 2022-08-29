К учениям "Восток-2022" привлечено более 50 тыс военных – МО РФ

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Более 50 тысяч военнослужащих, 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов и 60 кораблей, будут задействованы в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что учения пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях Охотского и Японского морей.
Ранее сообщалось, что военные КНР примут участие в учениях "Восток-2022". В учениях также примут участие военнослужащие из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.
До этого сообщалось, что военнослужащие Белоруссии примут участие в учениях "Восток-2022", которые состоятся в России с 30 августа по 5 сентября. Известно, что от Белоруссии задействуют более 250 военных одной из механизированных бригад Западного оперативного командования. Руководителем учений назначили начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Учения пройдут на 13 полигонах Восточного военного округа.
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