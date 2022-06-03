Учения ВМФ России начались в Тихом океане

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Учения Тихоокеанского флота с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов начались в Тихом океане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, корабельные группы совместно с морской авиацией осуществят поиск подводных лодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле.

Кроме того, в ходе практических действий будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.

Ранее военно-воздушные силы России и Китая провели совместное патрулирование, направленное на повышение уровня межармейского сотрудничества. Отмечается, что совместные маневры были проведены 24 мая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы России на плановых учениях сил стратегического сдерживания в феврале успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Также в рамках учений с космодрома "Плесецк" был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" по полигону "Кура" на Камчатке. Кроме того, корабли ВМФ РФ в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням.

Кроме того, сообщалось, что две дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота произвели пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Японского моря. Ракеты, выпущенные с подлодок Б-274 "Петропавловск-Камчатский" и Б-603 "Волхов", успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

