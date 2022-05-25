ВВС России и Китая провели совместные учения

Фото: Минобороны РФ

Военно-воздушные силы России и Китая провели совместное патрулирование, направленное на повышение уровня межармейского сотрудничества, заявили в министерстве обороны КНР. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что совместные маневры были проведены 24 мая над акваториями Японского и Восточно-Китайского моря.

"Подобные учения организованы для проверки и повышения уровня взаимодействия между ВВС двух стран, для укрепления взаимного доверия и усиления прагматического сотрудничества", – говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Китая провели военные учения в районе Тайваня. Командование Народно-освободительной армии страны 15 апреля направило в Восточно-Китайское море боевые корабли, бомбардировщики, истребители и другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования и учебных маневров.