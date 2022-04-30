ВВС Турции отказались участвовать в учениях НАТО – СМИ

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ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО "Tiger Meet" в Греции в связи с разногласиями с Афинами, пишет газета Sabah.

Уточняется, что Греция, подготовившая технический регламент этого года, внесла дополнения в рассматриваемый документ с подходом, нацеленным против Турции.

"Командование ВВС немедленно приняло меры против этих преднамеренных дополнений и потребовало изменить технический регламент, противоречащий международному праву", – говорится в материале.

Подчеркивается, что Греция не приняла требования Турции.

"Было решено не участвовать в учениях, поскольку Греция манипулировала учениями в соответствии со своими политическими интересами", – говорится в тексте.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что учения НАТО с союзниками в Балтийском море создают определенное напряжение для России. По его словам, действия Альянса предполагают, что РФ необходимо будет следить за объектами, контролировать их. Он добавил, что в случае проведения учений НАТО Россия может сделать то же самое.

