Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море

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Корабли 1-й постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море для участия в учениях с союзными и партнерскими государствами. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что пока в старый круизный терминал Таллинского порта прибыла только первая часть боевой группы. Остальные корабли присоединятся к ней позднее.

"Первостепенная задача – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом", – говорится в сообщении.

Ранее корабли стран НАТО доставили военную технику и снаряжение в Эстонию для пополнения запасов боевой группы Альянса под руководством Великобритании. Также отмечается, что корабли и самолеты провели серию совместных учений, чтобы продемонстрировать и совершенствовать свою совместимость.

