В Греции возле причала, на котором разгружают военную технику НАТО, собрались протестующие. Эту технику в дальнейшем планируют перебросить к украинским границам.

Митинг организовали сотрудники порта. Они мешали погрузке, а также писали краской на военных машинах лозунги против НАТО. Участники акции заявили, что не желают, чтобы их страна превращалась в "центр агрессии". Акция протеста закончилась дракой с полицией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.