Автопробег в поддержку РФ прошел на Кипре

Автопробег в поддержжку России прошел на Кипре. В районе Лимассола несколько десятков машин поехали по дорогам острова колонной.

Многие авто были украшены российскими флагами. Также участники растянули огромный триколор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.