Энтомолог рассказал, какие насекомые могут выползти из живой ели

13:14
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Энтомолог, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова Дмитрий Мусолин рассказал Москве 24, что в живых елях могут прятаться клопы, пауки и мелкие насекомые.
В последнюю неделю пользователи соцсетей все чаще стали рассказывать, что обнаруживают насекомых в купленных свежих елях. В частности, людей интересует, не представляют ли найденные насекомые опасности для людей и домашних животных.
По словам специалиста, в елках действительно могут находиться мелкие жуки, которые остались там на зимовку.
Кроме того, иногда в живой елке можно обнаружить пауков, говорит эксперт. "Если они спокойно жили в елке в лесу или на плантации и остались там зимовать, то, в принципе, да, пауки могут вылезти, но вообще-то это место зимовки для них нехарактерно", – поясняет Мусолин.
Про словам энтомолога, такие насекомые не представляют опасности для человека. При этом специалист не рекомендует распылять дихлофос в квартире, чтобы не вредить своему здоровью. Избавиться от насекомых можно и другими методами, говорит эксперт.
"Зачем в доме распылять дихлофос, если случайно бедное насекомое принесли на елке. Можно открыть окно, выпустить его. Но оно, к сожалению, не выживет в природе, потому что его потревожили, оно оказалось в теплой среде, а потом снова в холодной, вряд ли оно найдет себе место для зимовки", – говорит энтомолог.
Ранее сообщалось, что жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде. Как рассказала женщина, ягоду она купила в одном из магазинов города. Скорпион сидел в кисти ветки. Заметить его было невозможно, поскольку он слился цветом.
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