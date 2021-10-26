Россиянам рассказали, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами

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Борьба с тараканами и другими домашними вредителями может повлечь уголовную ответственность, рассказал член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина.
Речь идет о случаях, когда используются сильнодействующие химикаты, из-за которых могут пострадать люди.
"Ответственность в случае если от дезинсекции пострадали люди, может наступить по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", – приводит слова юриста РИА Недвижимость.
Она пояснила, что если в результате использования химикатов отравится много людей или появится риск массового отравления, то виновному будет грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от 12 до 18 месяцев.
Юрист добавила, если же использование химикатов повлекло по неосторожности смерть человека, то за такое деяние виновному грозит штраф от 1 до 2 миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода, осужденного за период от года до трех лет. В некоторых случаях также может грозить ограничение, лишение свободы или принудительные работы.
Курашина подчеркнула, что если использовать для борьбы с насекомыми бытовую химию, которая продается в обычном магазине, то риск совершить преступление минимален. С профессиональными средствами, отметила юрист, совсем иная ситуация.
По ее словам, действующее вещество у них зачастую такое же, однако концентрация значительно разнится, из-за чего во время дезинсекции требуется покидать обрабатываемые помещения. Эксперт подчеркнула, что самостоятельно использовать подобные средства категорически нельзя.
"Например, при использовании сильнодействующего фосфина, опасного для человека, по технической карте необходимо заранее провести подготовку помещения, известить арендаторов о намерении провести обработку, кроме того, в жилых помещениях он не разрешен к использованию, исключение – если они полностью пустуют несколько дней", – сказала Курашина.
Ранее сообщалось, что москвич умер от отравления дихлофосом, которым травил тараканов в своей квартире на северо-востоке столицы.
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