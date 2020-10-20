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Москва 24

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Происшествия

11:35

Москвич умер от дихлофоса при травле тараканов

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина умер от отравления дихлофосом, которым травил тараканов в своей квартире на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, сотрудники полиции опросили сожительницу умершего.

"По ее словам, несколькими часами ранее мужчина якобы поехал на свою вторую квартиру на улице Кибальчича, чтобы травить тараканов. Через некоторое время он вызвал скорую и был госпитализирован, но позднее скончался", – рассказал собеседник агентства.

По факту произошедшего проводится проверка.

В прошлом году во Франции посетительнице ресторана Pizza Hut в квартале Ле Аль в центре Парижа подали графин со средством для мытья посуды. Женщине стало плохо после первого же глотка. Сотрудники спасательной службы увезли ее в больницу. Как выяснилось, в графине была жидкость для посудомоечной машины. Само устройство сломалось, и один из сотрудников перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине.

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