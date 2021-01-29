Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от постельных клопов

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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от постельных клопов.
В пресс-службе ведомства рассказали, что наиболее благоприятные условия для размножения насекомых – в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.
Частый способ распространения клопов – занос с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Также они могут переползать из соседних квартир по каналам вентиляции, через электророзетки и по наружным стенам домов.
Постельные клопы встречаются даже в пятизвездочных гостиницах, поэтому эксперты рекомендуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель и при малейших признаках наличия клопов отказаться от проживания.
Чтобы не привезти насекомых домой, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее проникнуть в вещи.
При этом грязное белье и одежду советуют складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где они пройдут обработку при высокой температуре.
Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения.
Кроме того, следует осматривать кровати и другую мягкую мебель, постельные принадлежности, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки ("засиженности") и пятнышки крови на постельном белье.
Ранее эксперт рассказал, что для устранения насекомых в домах успешно используется метод обработки холодным и горячим туманом с применением инсектицидных средств, а для уничтожения личинок – ларвицидные препараты.
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