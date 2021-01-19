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Эксперты рассказали, почему с приходом холодов в московских квартирах завелись клещи

Почему с приходом холодов клещи перебрались в московские квартиры
животные город

Москвичи стали жаловаться на появление в жилых домах, в том числе в новостройках, непонятных насекомых. Энтомологи предполагают, что это могут быть клещи, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами. Рассказываем, как паразиты могут очутиться в московских квартирах и что с этим делать.

Расползлись по квартирам в холода

Фото: скриншот Facebook

Москвичка Ксения опубликовала в соцсети пост с фотографией неизвестных насекомых и вопросом: "Что это может быть? Появились в новостройке". Члены сообщества отреагировали мгновенно: "Клопы!", "Срочно все дезинфицируйте!", "У меня тоже были!" Некоторые люди предположили, что это сеноеды или вошь, и также посоветовали срочно избавляться от насекомых.

Москвичи стали делиться похожими проблемами, с которыми столкнулись этой зимой. Представитель санитарной службы "Дез Групп" Юрий Облаков подтвердил наличие проблемы. "Люди удивляются, что только что полученная квартира в новостройке – и вот такой неприятный сюрприз", – говорит он.

В Московском городском центре дезинфекции сообщили Москве 24, что из-за низкого качества фото сложно понять, кто именно поселился в столичных домах. "Фото в низком разрешении, и, следовательно, точно определить, что за насекомое/членистоногое, не представляется возможным", – пояснили в ведомстве.

По мнению биолога-энтомолога Романа Хряпина, это, скорее всего, гамазовые клещи. Они могут обитать в норах животных и гнездах птиц, а также в жилых домах. "С вероятностью 90% это гамазовые клещи", – сообщил эксперт в диалоге с Москвой 24, отметив, что для точного анализа нужно больше данных.

Хряпин подчеркнул, что в зависимости от того, на каких этажах находятся клещи, можно понять, откуда они завелись.

Если это нижние этажи зданий, то высока вероятность того, что это могут быть крысиные клещи. Если это верхние этажи, тут надо грешить на птиц. Это может быть куриный клещ, он живет на воробьях и голубях. В Москве я чаще его встречал.
Роман Хряпин
биолог-энтомолог

Причиной появления клещей могли стать резкие холода, пришедшие в столицу. Из-за морозов многие мыши и крысы, жившие на улицах, могли переместиться в подвалы домов, а птицы – под крыши домов. "Если крысы живут в подвалах или подсобных помещениях в доме, у мусорокамер или где-то еще, от них клещи будут расползаться и проникать в квартиры и другие помещения всего здания. Ряд клещей, которые питаются кровью птиц, могут жить на птицах, проникать в чердачные помещения, вентиляционные шахты", – отметил Хряпин.

Фото: depositphotos/3dmentat

Могут быть и растительноядные клещи, которых завезли со стройматериалом. Они там год сидели зимовали кучкой, их завезли в теплое место, они уползли.
Роман Хряпин
биолог-энтомолог

По словам биолога, растительноядные клещи через какое-то время могут погибнуть сами, потому что существовать и питаться в таких условиях им невозможно. В то время как гамазовые клещи, питающиеся кровью грызунов и птиц, могут сосать кровь и у человека.

"Кровососущие клещи пьют кровь кратковременно и убегают. Они не будут висеть и раздуваться, как иксодовый клещ. Укусили, попили и убежали", – отметил Хряпин. Последствиями таких укусов могут быть зуд и мелкие покраснения на коже. Также, по словам биолога, такие клещи могут переносить заболевания инфекционной природы, поэтому от их присутствия в квартирах нужно избавляться.

Как избавиться от насекомых

Несмотря на все доводы о перемещениях клещей в квартиры, не все специалисты считают, что в домах с приходом холодов появились именно клещи. Некоторые склоняются к версии, что это обычные постельные клопы.

"Это абсолютно естественные насекомые для человеческого обитания. Их в Москве и Московской области с каждым годом становится все больше в силу того, что осуществляются большие потоки миграции и санитарно-техническое состояние квартир не всегда поддерживается в нужном виде", – рассказал Москве 24 представитель санитарной службы "Дез Групп" Юрий Облаков.

Чтобы избежать появления паразитов в квартире, важно помнить о проведении ежедневной влажной уборки и генеральной уборки в квартире. Большую роль играет и проведение капитального ремонта, слежение за системой канализации и других коммуникаций в доме.

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Даже герметичность и закрытая система вентиляции существенно снижают риск появления насекомых в помещении. То же самое касается и системы канализации, так как это основные места миграции насекомых.
Юрий Облаков
представитель санитарной службы "Дез Групп"

Кроме того, Облаков рассказал, что в новостройки насекомые могут попасть с одежды строителей, которые на завершающих этапах работы зачастую живут в этих квартирах. "Строители не всегда соблюдают санитарно-гигиенические нормы и приносят с собой насекомых. Оставаясь в рамках помещения, насекомые могут попасть под обои, плинтусы и паркет и постепенно там размножаться. Самка постельного клопа может откладывать до 40 личинок в день", – подчеркнул специалист.

Кроме наличия живых особей, есть другие признаки жизнедеятельности насекомых: черные точки, шелуха, желтые пятна. Если это присутствует в мебели, в отделке ремонта, то необходимо проводить дезинфекцию помещения.
Алексей Меньшиков
руководитель департамента "Производственный контроль" Службы санитарной оценки объектов

На сегодняшний день для устранения насекомых в домах успешно используется метод обработки холодным и горячим туманом с применением инсектицидных средств. Для уничтожения личинок используются ларвицидные препараты.

В диалоге с Москвой 24 Меньшиков подчеркнул, что сегодня на рынке много дешевых пестицидов, которые не решают проблему, а вызывают у насекомых иммунитет и накапливаются в организме человека. Поэтому для борьбы с насекомыми лучше не действовать самостоятельно, а обратиться в специальные организации. Там работают санитарные врачи по ветеринарии и энтомологии, которые подберут качественные препараты.

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Лоскутникова Наталья

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