Эксперты рассказали, почему с приходом холодов в московских квартирах завелись клещи

Москвичи стали жаловаться на появление в жилых домах, в том числе в новостройках, непонятных насекомых. Энтомологи предполагают, что это могут быть клещи, которые из-за резких холодов переместились в дома вместе с животными и птицами. Рассказываем, как паразиты могут очутиться в московских квартирах и что с этим делать.
Расползлись по квартирам в холода
Москвичка Ксения опубликовала в соцсети пост с фотографией неизвестных насекомых и вопросом: "Что это может быть? Появились в новостройке". Члены сообщества отреагировали мгновенно: "Клопы!", "Срочно все дезинфицируйте!", "У меня тоже были!" Некоторые люди предположили, что это сеноеды или вошь, и также посоветовали срочно избавляться от насекомых.
Москвичи стали делиться похожими проблемами, с которыми столкнулись этой зимой. Представитель санитарной службы "Дез Групп" Юрий Облаков подтвердил наличие проблемы. "Люди удивляются, что только что полученная квартира в новостройке – и вот такой неприятный сюрприз", – говорит он.
В Московском городском центре дезинфекции сообщили Москве 24, что из-за низкого качества фото сложно понять, кто именно поселился в столичных домах. "Фото в низком разрешении, и, следовательно, точно определить, что за насекомое/членистоногое, не представляется возможным", – пояснили в ведомстве.
По мнению биолога-энтомолога Романа Хряпина, это, скорее всего, гамазовые клещи. Они могут обитать в норах животных и гнездах птиц, а также в жилых домах. "С вероятностью 90% это гамазовые клещи", – сообщил эксперт в диалоге с Москвой 24, отметив, что для точного анализа нужно больше данных.
Хряпин подчеркнул, что в зависимости от того, на каких этажах находятся клещи, можно понять, откуда они завелись.
Причиной появления клещей могли стать резкие холода, пришедшие в столицу. Из-за морозов многие мыши и крысы, жившие на улицах, могли переместиться в подвалы домов, а птицы – под крыши домов. "Если крысы живут в подвалах или подсобных помещениях в доме, у мусорокамер или где-то еще, от них клещи будут расползаться и проникать в квартиры и другие помещения всего здания. Ряд клещей, которые питаются кровью птиц, могут жить на птицах, проникать в чердачные помещения, вентиляционные шахты", – отметил Хряпин.
По словам биолога, растительноядные клещи через какое-то время могут погибнуть сами, потому что существовать и питаться в таких условиях им невозможно. В то время как гамазовые клещи, питающиеся кровью грызунов и птиц, могут сосать кровь и у человека.
"Кровососущие клещи пьют кровь кратковременно и убегают. Они не будут висеть и раздуваться, как иксодовый клещ. Укусили, попили и убежали", – отметил Хряпин. Последствиями таких укусов могут быть зуд и мелкие покраснения на коже. Также, по словам биолога, такие клещи могут переносить заболевания инфекционной природы, поэтому от их присутствия в квартирах нужно избавляться.
Как избавиться от насекомых
Несмотря на все доводы о перемещениях клещей в квартиры, не все специалисты считают, что в домах с приходом холодов появились именно клещи. Некоторые склоняются к версии, что это обычные постельные клопы.
"Это абсолютно естественные насекомые для человеческого обитания. Их в Москве и Московской области с каждым годом становится все больше в силу того, что осуществляются большие потоки миграции и санитарно-техническое состояние квартир не всегда поддерживается в нужном виде", – рассказал Москве 24 представитель санитарной службы "Дез Групп" Юрий Облаков.
Чтобы избежать появления паразитов в квартире, важно помнить о проведении ежедневной влажной уборки и генеральной уборки в квартире. Большую роль играет и проведение капитального ремонта, слежение за системой канализации и других коммуникаций в доме.
Кроме того, Облаков рассказал, что в новостройки насекомые могут попасть с одежды строителей, которые на завершающих этапах работы зачастую живут в этих квартирах. "Строители не всегда соблюдают санитарно-гигиенические нормы и приносят с собой насекомых. Оставаясь в рамках помещения, насекомые могут попасть под обои, плинтусы и паркет и постепенно там размножаться. Самка постельного клопа может откладывать до 40 личинок в день", – подчеркнул специалист.
На сегодняшний день для устранения насекомых в домах успешно используется метод обработки холодным и горячим туманом с применением инсектицидных средств. Для уничтожения личинок используются ларвицидные препараты.
В диалоге с Москвой 24 Меньшиков подчеркнул, что сегодня на рынке много дешевых пестицидов, которые не решают проблему, а вызывают у насекомых иммунитет и накапливаются в организме человека. Поэтому для борьбы с насекомыми лучше не действовать самостоятельно, а обратиться в специальные организации. Там работают санитарные врачи по ветеринарии и энтомологии, которые подберут качественные препараты.