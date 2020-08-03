Эксперт рассказал, для кого наиболее опасны тропические постельные клопы

В ряде российских городов заметили тропических постельных клопов. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора. Разбираемся, как они и другие насекомые вроде тараканов попадают в наше жилье, чем могут быть опасны, а также как избавиться от незваных "квартирантов".



Тропические жильцы

В Роспотребнадзоре сообщили, что в некоторых городах страны появились тропические постельные клопы. Этот вид насекомых является новым для европейской части России, а их численность с каждым годом растет, уточнили в ведомстве.

"Клопов относят к синантропным (бытовым) членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях, содержащихся в надлежащем санитарном состоянии, однако наиболее часто они встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием", – объяснили в пресс-службе ведомства.

Зачастую клопы попадают в дом с различными вещами, мебелью, а также могут переползать из соседних квартир через розетки и вентиляцию, добавили в Роспотребнадзоре. Новых "жильцов" можно привезти домой и после отдыха в гостиницах, поэтому перед заселением специалисты рекомендуют внимательно осмотреть постель. Если возникли подозрения, то следует отказаться от такого отеля.

Появление этих насекомых можно заметить по укусам на теле после сна, поскольку клопы питаются кровью.





из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора У тропических клопов есть такая особенность – они могут нападать на человека и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье.

О распространении в России тропических клопов, которые раньше встречались только в странах, расположенных ближе к экватору, стало известно еще в январе этого года. Эксперты объяснили это тем, что насекомым свойственно увеличивать свой ареал.

Из-за резкого увеличения их численности Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поручила специалистам собирать материал по клопам. По словам экспертов, в их организме и на покровах может быть большое количество различных возбудителей, включая особо опасных.



Как избавиться от нежданных гостей

Биолог и энтомолог Роман Хряпин в беседе с Москвой 24 рассказал, что тропический постельный клоп распространен в большинстве крупных городов европейской части России. Кроме того, по словам эксперта, впервые насекомое обнаружили именно в столичных квартирах.





Роман Хряпин энтомолог К основным причинам появления можно отнести завоз либо с естественной миграцией людей, либо из тропических стран с товарами, грузами и так далее. Их достаточно завезти в любую квартиру, и они отлично приживутся, санитария и антисанитария тут ни при чем. Где-то там в магазине, в гостинице, на курорте вдруг как-то цепляете к себе в чемодан одну-две самки с яйцами либо несколько самок и самцов, и они у вас размножатся.

Энтомолог добавил, что тропический постельный клоп, как и обычный, может быть переносчиком гепатита В. "Но только вирус гепатита В еще тоже нужно постараться занести, он на ровном месте не возникает. Поэтому по сравнению с комарами, слепцами, мошками в плане переноса болезни с укусом тропических постельных клопов относительно спокойно", – полагает специалист.

Однако Хряпин подчеркнул, что эти насекомые опасны для аллергиков, поскольку они особенно чувствительны ко многим вещам.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев объяснил Москве 24, что избавиться от тропических постельных клопов можно с помощью дезинсекционных средств. При этом он подчеркнул, что сам процесс непростой, поскольку у них формируется устойчивость к различным химикатам. Поэтому, по словам Алексеева, лучше всего не допустить появления в жилище насекомых.





Михаил Алексеев ведущий научный сотрудник лаборатории проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Если человек покупает в дом антикварную мебель, старую одежду, книги, надо все это проверять на наличие клопов. Также нужно по возвращении с курортов проверять свой багаж. Если клопы появились, то необходимо найти и уничтожить их как можно скорее, иначе они расползутся, уже будет очень сложно от них избавиться самостоятельно.

Если тропические постельные клопы могут появиться и жить в любых условиях, то тараканы, наоборот, – явный признак антисанитарии, уверен Алексеев. По словам специалиста, чтобы не плодить новых "квартирантов", следует не оставлять еду на столе, своевременно делать уборку, желательно затыкать все отверстия и дыры в доме.

"Из мусоропровода они также могут прийти, поэтому его нужно держать в чистоте и иногда обрабатывать, если есть такая возможность", – добавил он.

Алексеев подчеркнул, что от тараканов можно избавиться самостоятельно, если их немного. В этом случае поможет борная кислота. "Есть средства с готовым порошком, туда также входит борная кислота, которая для тараканов является кишечным ядом. Они ее глотают и погибают", – объяснил специалист.

Эксперт подчеркнул, что важно насыпать средство именно на те поверхности, где бегают тараканы, или же в те места, откуда они могут проникать в квартиру.



Соболева Илона