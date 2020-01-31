В Роспотребнадзоре предупредили о тропических клопах

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В России появились тропические клопы, которые раньше встречались только в странах, расположенных ближе к экватору. Об этом рассказала радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

"Для насекомых свойственно увеличивать свой ареал, поэтому тропический клоп в последние годы начал резко увеличивать свое место обитания, и, к сожалению, он занесен в Россию", – сказала доктор биологических наук.

Если человек обнаружил на теле дорожку из небольших красных зудящих укусов, то это означает, что его покусали клопы. Насекомые встречаются не только дома, но и в гостиницах, кинотеатрах, транспорте и медицинских учреждениях.

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В связи с резким увеличением численности насекомых Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поручила специалистам собирать материал по клопам. По словам профессора, в организме клопов и на покровах может быть "достаточная коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных" – например, лихорадки и гепатит B.

Бороться с клопами можно только их уничтожением. При этом в России, указала ученый, разработали два препарата, которые очень активно работают против клопов – на основе природного сырья диатомита. Он называется "Гектор".

Ранее в Роспотребнадзоре в связи с проблемой советовали регулярно убираться в помещениях, лучше пылесосом. Кроме того, следует часто менять постельное бельё и сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения.

Также надо осматривать диваны, ковры и обращать внимание на темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев. Пятна крови на постельном белье могут говорить о наличии клопов.