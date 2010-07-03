Ученые предупредили о нашествии жуков-вредителей

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Ученые бьют тревогу – в России становится все больше жуков-вредителей из других стран. Они вытесняют местных насекомых и нарушают экологический баланс. Кроме того, по словам специалистов, чужаки могут быть опасны для здоровья человека, сообщает газета "Известия".

Исследователи уже собрали данные о 184 видах жуков, чужеродных для европейской части России, рассказала старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Марина Орлова-Беньковская. Она уточнила, что 19 видов обнаружены на территории нашей страны впервые, а 12 – опасные вредители. Экономический и экологический ущерб от таких жуков-вредителей колоссален, подчеркнули в РАН. По словам ученых, иноземные насекомые вредят лесам и сельскохозяйственным угодьям, их засилье приводит к гибели местной флоры и фауны.

Рост числа насекомых-чужестранцев специалисты объясняют потеплением климата. "Даже незначительное повышение температуры приводит к тому, что жуки выживают на территориях, которые ранее для них были непригодны", – отметила Марина Орлова-Беньковская. Так, розмариновый листоед из Средиземноморья, который уничтожает лаванду и розмарин, проник в Восточную Европу, Крым и на Кавказ.

Другой пример – божья коровка вида арлекин, рассказали ученые. Она начала расселяться по всему миру с середины 1980-х годов, нанося вред виноделию и плодоводству в Европе. Кроме того, этот вид насекомых выделяет вызывающую аллергию жидкость, которая опасна для здоровья людей.

Как уточнили в РАН, больше всего иноземных насекомых-вредителей проникает на юг России. В частности, только с 2011 по 2018 год на Черноморском побережье Кавказа зарегистрировали 20 новых для России чужеродных вредителей.

Ранее сообщалось, что в Москве появились тропические постельные клопы. Горожане стали все чаще вызывать дезинфекторов. По словам специалистов, насекомые заводятся не только в антисанитарных условиях, причем если клоп попал хотя бы в одну квартиру, заражен будет целый дом. Кроме того, паразиты быстро вырабатывают устойчивость к ядам.