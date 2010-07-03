Роспотребнадзор рассказал о мерах по защите от тропических клопов

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Роспотребнадзор рассказал о нормах, которые нужно соблюдать для предотвращения размножения тропических клопов. За последние годы в России их стало вдвое больше.

Необходимо регулярно убираться в помещениях, лучше пылесосом. Кроме того, следует часто менять постельное бельё и сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения.

Надо осматривать диваны, ковры и обращать внимание на темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев. Пятна крови на постельном белье могут говорить о наличии клопов.

Важно проводить систематический ремонт в квартире, в том числе побелку потолков, оклейку обоев, заделку щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

При заселении в отели рекомендуется внимательно осматривать постели и хранить вещи в ванной или душевой, так как там из-за скользкой поверхности клопам труднее будет проникнуть в одежду. После возвращения домой необходимо сдать одежду в прачечную или химчистку.

Чтобы уничтожить клопов, используют дезинсекционные средства, прошедшие государственную регистрацию. Россияне могут сами проводить дезинсекцию своих жилых помещений средствами, разрешенными быту.

Эксперты ранее отмечали, что паразиты могут появиться даже в ухоженных квартирах. Пик активности приходится на отопительный сезон, поскольку паразиты из тропиков любят тепло.