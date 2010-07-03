Тропические клопы атаковали квартиры москвичей

Квартиры москвичей облюбовали тропические клопы. По словам ученых, для Европейской части России этот вид – новый, передает телеканал Москва 24.
В столице гостей из тропиков впервые заметили в 2017 году. Они стремительно размножаются: каждый год численность паразитов увеличивается вдвое. Крупные особи – чуть больше спичечной головки.
В квартиры клопы попадают с различными вещами, но могут путешествовать и на людях. Обнаружить паразитов в доме можно по следам от укусов на теле. Тропические клопы нередко становятся причиной аллергии.
Эксперты отмечают, что паразиты могут появиться даже в ухоженных квартирах. Пик активности приходится на отопительный сезон, так как паразиты из тропиков любят тепло. Для профилактики специалисты советуют чаще менять постельное белье.
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