Тропические клопы атаковали квартиры москвичей

Квартиры москвичей облюбовали тропические клопы. По словам ученых, для Европейской части России этот вид – новый, передает телеканал Москва 24.

В столице гостей из тропиков впервые заметили в 2017 году. Они стремительно размножаются: каждый год численность паразитов увеличивается вдвое. Крупные особи – чуть больше спичечной головки.

В квартиры клопы попадают с различными вещами, но могут путешествовать и на людях. Обнаружить паразитов в доме можно по следам от укусов на теле. Тропические клопы нередко становятся причиной аллергии.

Эксперты отмечают, что паразиты могут появиться даже в ухоженных квартирах. Пик активности приходится на отопительный сезон, так как паразиты из тропиков любят тепло. Для профилактики специалисты советуют чаще менять постельное белье.

