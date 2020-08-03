В России появились тропические постельные клопы

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Фото: depositphotos/jareynolds
Роспотребнадзор сообщил о том, что в ряде российских городов замечены тропические постельные клопы. Об этом сообщает РИА Новости.
"Данный вид насекомых является новым для европейской части России. По данным специалистов, с каждым годом численность этих насекомых увеличивается", – рассказали в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что клопы относятся к бытовым членистоногим, и они могут существовать и размножаться как в условиях нарушения санитарных норм, так и в нормальной ситуации.
Наиболее вероятным путем попадания клопов в жилище называют перенос с вещами, одеждой или мебелью. Кроме того, вредители могут переползать из соседних квартир.
Появление клопов можно заметить по наличию укусов на теле после сна или крошечным следам крови на постельном белье.
"Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, рекомендуется чаще менять постельное белье", – объяснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также подчеркнули, что для тропического вида членистоногих характерны нападения не только ночью, но и днем.
Чтобы избавиться от вредителя, следует регулярно проводить уборку с помощью пылесоса, а также часто менять постельное белье. Поможет и визуальный осмотр квартиры.
Для профилактики переноса клопов после поездки следует отдать свои вещи в химчистку или прачечную. За счет высоких температур вредитель будет истреблен. Находясь в путешествии, чемоданы и сумки можно хранить в ванной – на скользких поверхностях клопы не смогут забраться на вещи.
Ранее о тропических клопах в России сообщалось в конце января. Специалисты Роспотребнадзора отмечали, что наличие этого вида вредителей характерно для стран, близких к экватору, однако ареал обитания клопов расширился.
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