Специалист объяснил, с чем связано нашествие ос в Москве

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Доктор биологических наук Сергей Ижевский рассказал Москве 24, с чем связано большое количество осиных гнезд в столице.

Ранее СМИ со ссылкой на московские коммунальные службы одного из районов города сообщили о нашествии ос. В этом году ликвидировали уже три гнезда в домах на улицах Ирины Левченко, Гамалеи и Живописной, рассказал журналистам директор ГБУ "Жилищник района Щукино" Владимир Власов. Отмечается, что во всех случаях осы селились под оконными карнизами, для их снятия даже приходилось привлекать промышленных альпинистов.

По мнению Ижевского, ничего необычного в большом количестве ос в этот период в столице нет.

"Это обычное явление. К осени их количество постепенно увеличивается, осы много где летают и готовят дом себе на зиму, чтобы перезимовать", – пояснил собеседник Москвы 24.

По словам Ижевского, осы собирают мелких гусениц, а также могут желать попробовать варенье на столе человека, поэтому иногда селятся под карнизами. Москвичам не стоит переживать из-за увеличения их числа.





Сергей Ижевский доктор биологических наук Потому что осы сами никогда на человека не нападают. Если вы только сядете на них или случайно прижмете рукой, тогда оса может укусить.

Эксперт считает, что ос лучше не трогать и дать им спокойно жить. Но если они мешают и доставляют неудобства, тогда от гнезда следует избавиться. Сделать это можно самостоятельно или вызвать соответствующие службы.

Ижевский предупредил, что ни в коем случае нельзя пытаться сбить гнездо палкой или пробовать в нем поковыряться. Это может спровоцировать нападение ос и укусы. Если человек решил бороться с проблемой самостоятельно, то специалист рекомендует следующий порядок действий.

"Можно взять тряпку, намочить ее, обернуть аккуратно гнездо, не делая резких движений, и вынести на улицу. Осы разлетятся и человеку не принесут никакого вреда", – сообщил Ижевский. Он также добавил, что делать эту процедуру лучше вечером при выключенном свете, чтобы лишний раз не тревожить насекомых.

Кроме того, нужно быть внимательным, чтобы случайно не проглотить осу с ложкой варенья. "Это уже ЧП. Она способна укусить несколько раз, что может привести к отеку Квинке", – отметил специалист.

Осиные гнезда будут держаться до весны, потом осы оттуда вылетят и начнут строительство новых жилищ, заключил Ижевский.

Ранее специалисты рассказали, грозит ли столице нашествие богомолов. По их мнению, зеленые хищники любят районы с более теплым климатом, однако могут мигрировать при изменении климатических условий.