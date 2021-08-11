Биологи рассказали, откуда в столице появились богомолы

В Москве появились богомолы. Жители некоторых районов столицы и области сообщают о том, что видели хищных насекомых на улицах. К кому-то богомолы даже залетели в квартиру. Разбираемся со специалистами, с чем связано появление этих насекомых в Москве и могут ли они быть опасными для человека.



Фото: Москва 24

Нашествие зеленых хищников

Сразу несколько сообщений о богомолах в Москве появились на днях в соцсетях. "Парочка хищников-инопланетян прилетела сегодня к нам в офис", – пишет Ольга, прикладывая фото ярко-зеленого жука. "А вот наш ответ!" – парирует в комментариях Борис с фотографией богомола на стекле машины.

По данным СМИ, необычные для Московского региона насекомые были замечены в Одинцове, Балашихе, Печатниках и Реутове. А это видео прислала в редакцию Москвы 24 жительница Бибирева.



Специалисты отмечают, что богомолы не являются характерными для средней полосы насекомыми, однако иногда могут передвигаться и в более северные широты.

"Богомолы – южные насекомые, хотя, бывает, доходят до Московской области, даже до Ярославской области. Но это единичные случаи", – сообщил в диалоге с Москвой 24 доктор биологических наук Сергей Ижевский.

По мнению специалиста, такие перемещения насекомых могут происходить в том числе из-за изменения климата. "Конечно, с потеплением южные виды и растений, и насекомых продвигаются к северу. Та же самая медведка. Это южное насекомое, преобладающая область ее распространения – Краснодарский край, Ростовская область. А сейчас в Ярославской области ее можно встретить в большом количестве", – сообщил Ижевский.

Тем не менее биолог считает, что в Московской области богомол вряд ли сможет стать постоянным обитателем. Возможно, богомолов можно будет наблюдать в столице 1–2 раза в месяц, отметил Ижевский.

В Минэкологии Московской области прокомментировали информацию о нашествии богомолов в регионе. В министерстве сообщили, что никакого нашествия нет, и отметили, что им известно только об одном случае обнаружения насекомого.

Москвичи показали нашествие насекомых

Приживутся ли богомолы в Москве?

Научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Владимир Карцев отмечает, что богомолы – очень теплолюбивые насекомые. "Зимой в Москве они, скорее всего, погибнут. Уверен, что весной их уже не будет", – считает специалист.

Биолог предположил, что, так как некоторые держат богомолов как домашних животных, насекомые могли просто улететь у кого-то из дома и размножиться в городской среде.





Владимир Карцев сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ, кандидат биологических наук Я почти убежден, что это у кого-то просто улетели богомолы и размножились. Одно поколение они в Москве могли дать, даже не вызывает сомнений.

Кроме того, богомолы могли переместиться с сельскохозяйственных культур, полагает Карцев. Он также отметил, что изменение климата влияет на появление новых насекомых в регионе.

"Это действительно происходит. Например, появился паук-оса – Аргиопа Брюнниха, а также вообще те виды, которых раньше не было. Но богомолы теплолюбивые и такие морозы не переносят. Хотя кто знает – может, все впереди. Но пока я уверен, что это именно летний занос и постоянно они не приживутся", – считает Карцев.

Опасность для человека?

По мнению специалистов, богомолы не представляют какой-либо опасности для человека и питаются другими насекомыми. Однако биолог Владимир Карцев предупредил, что лучше их не трогать.

"Если обычного богомола-самку схватить руками, она может прихватить за палец довольно больно. Самки крупнее, чем самцы, и, защищаясь, они чуть ли не до крови прокусывают. Надо брать их за спинку или вообще не трогать", – сообщил Карцев.

Если все же богомол залетел в квартиру, можно аккуратно его поймать и отпустить обратно в окно. "Я бы просто взял за спинку аккуратно, чтобы он не схватил своей мощной лапой, и выпустил. Можно посадить на дерево", – советует Карцев.

Кроме того, биолог сообщил, что можно оставить богомола в качестве домашнего любимца, как делают некоторые. За ними интересно наблюдать, плюс в домашних условиях насекомые будут жить дольше и могут даже размножаться, заключил специалист.