В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за распространения саранчи

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баймакском районе Башкирии из-за распространения саранчи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное региональное управление МЧС.

"В связи с распространением саранчовых вредителей на территории муниципального района Баймакский район постановлением администрации муниципального района ... от 16 июня до особого распоряжения введен режим "Чрезвычайная ситуация" и установлен местный уровень реагирования", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле.

Саранча – всеядный вредитель. Одна особь способна съесть до 500 граммов растений, при этом за сутки она преодолевает расстояния до 50 километров. В период массового размножения саранча может занять территорию площадью до двух тысяч гектаров и совершать перелеты на 300, а при попутном ветре и на тысячу километров.

Ранее стало известно о нашествии саранчи в Башкирии. Видео с небывалым количеством насекомых появилось в Сети. Они заполонили всю дорогу и попадают на стекла проезжающих автомобилей.

