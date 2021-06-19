В одном из районов Башкирии ввели режим ЧС из-за распространения саранчи

09:02
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Баймакском районе Башкирии из-за распространения саранчи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное региональное управление МЧС.
"В связи с распространением саранчовых вредителей на территории муниципального района Баймакский район постановлением администрации муниципального района ... от 16 июня до особого распоряжения введен режим "Чрезвычайная ситуация" и установлен местный уровень реагирования", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле.
Саранча – всеядный вредитель. Одна особь способна съесть до 500 граммов растений, при этом за сутки она преодолевает расстояния до 50 километров. В период массового размножения саранча может занять территорию площадью до двух тысяч гектаров и совершать перелеты на 300, а при попутном ветре и на тысячу километров.
Ранее стало известно о нашествии саранчи в Башкирии. Видео с небывалым количеством насекомых появилось в Сети. Они заполонили всю дорогу и попадают на стекла проезжающих автомобилей.
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