Кинолог посоветовал отменить прогулку с собакой после обработки местности от клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев порекомендовал хозяевам собак воздержаться от прогулки с питомцем сразу после обработки местности от клещей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист отметил, что средства обработки безопасны для человека и животного, однако следует все равно выждать порядка 12-14 часов.
"Это необходимо не только с целью предупреждения отравления, но и чтобы насекомые успели погибнуть, поскольку сразу после обработки клещи проявляют очень высокую активность", – заявил Голубев.
Если возможности обойти недавно обработанный участок нет, то можно пройти по лесным дорожкам и тропинкам, но не заходя в глубокую траву. При этом нельзя допускать, чтобы собака ела траву, вылизывала себя или играла с палками, которые были в лесном массиве во время обработки.
Вернувшись домой, рекомендуется вымыть собаку с шампунем. Кинолог также отметил, что средства для обработки клещей, несмотря на безопасность, могут вызвать индивидуальные аллергические реакции питомца.
Ранее кинолог и дрессировщица Татьяна Селезнева рассказала, как определить тепловой удар у собаки. Специалист отметила, что главный симптом – учащенное дыхание со свистом и хрипом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: