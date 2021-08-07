Кинолог посоветовал отменить прогулку с собакой после обработки местности от клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев порекомендовал хозяевам собак воздержаться от прогулки с питомцем сразу после обработки местности от клещей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Специалист отметил, что средства обработки безопасны для человека и животного, однако следует все равно выждать порядка 12-14 часов.

"Это необходимо не только с целью предупреждения отравления, но и чтобы насекомые успели погибнуть, поскольку сразу после обработки клещи проявляют очень высокую активность", – заявил Голубев.

Если возможности обойти недавно обработанный участок нет, то можно пройти по лесным дорожкам и тропинкам, но не заходя в глубокую траву. При этом нельзя допускать, чтобы собака ела траву, вылизывала себя или играла с палками, которые были в лесном массиве во время обработки.

Вернувшись домой, рекомендуется вымыть собаку с шампунем. Кинолог также отметил, что средства для обработки клещей, несмотря на безопасность, могут вызвать индивидуальные аллергические реакции питомца.

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