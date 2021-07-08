Кинологи рекомендовали при тепловом ударе у собаки смочить ей водой лапы и уши

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
При тепловом ударе собаке надо смочить прохладной, но не ледяной водой подушечки лап, уши и живот, сообщил Агентству "Москва" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Сперва питомца необходимо переместить в прохладное помещение или в тень, убрать собаку с нагретой поверхности и убедиться, что под ней нет никаких подстилок. Затем желательно измерить собаке температуру – если она выше 40 градусов, нужно срочно принимать меры. Нормальная же температура для собак – 37,5–39 градусов.
Если температура повышена, надо срочно смочить собаке живот, подушечки лап, ушные раковины и убедиться, что собаке поступает достаточно свежего воздуха. Уже после этого надо обратиться в ветеринарную клинику.
По словам специалиста, некоторые собаководы не придают особого значения усиленной одышке у собак в жару, объясняя это тем, что питомец регулирует таким образом естественный теплообмен. Но в жаркую погоду эксперт советует к этому симптому быть особо внимательным.
"Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь", – заключил Голубев.
Ранее сообщалось, что четыре новые площадки для выгула собак построят в Москве в рамках проекта "Мой район". Специализированные места для прогулок с питомцами появятся в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.
Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.
Специалисты перечислили правила содержания собаки в городе
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