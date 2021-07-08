Кинологи рекомендовали при тепловом ударе у собаки смочить ей водой лапы и уши

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При тепловом ударе собаке надо смочить прохладной, но не ледяной водой подушечки лап, уши и живот, сообщил Агентству "Москва" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Сперва питомца необходимо переместить в прохладное помещение или в тень, убрать собаку с нагретой поверхности и убедиться, что под ней нет никаких подстилок. Затем желательно измерить собаке температуру – если она выше 40 градусов, нужно срочно принимать меры. Нормальная же температура для собак – 37,5–39 градусов.

Если температура повышена, надо срочно смочить собаке живот, подушечки лап, ушные раковины и убедиться, что собаке поступает достаточно свежего воздуха. Уже после этого надо обратиться в ветеринарную клинику.

По словам специалиста, некоторые собаководы не придают особого значения усиленной одышке у собак в жару, объясняя это тем, что питомец регулирует таким образом естественный теплообмен. Но в жаркую погоду эксперт советует к этому симптому быть особо внимательным.

"Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь", – заключил Голубев.

Ранее сообщалось, что четыре новые площадки для выгула собак построят в Москве в рамках проекта "Мой район". Специализированные места для прогулок с питомцами появятся в Ясеневе, Северном Медведкове, Можайском и Лосиноостровском районах.

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил, что в центре Москвы недостаточно развита инфраструктура для выгула собак. Он отметил, что сейчас хозяева животных иногда проходят несколько улиц, чтобы попасть на площадку, при этом оборудованных зон на всех не хватает.

