Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде

09:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде, сообщает РИА Новости.
О случившемся женщина рассказала в соцсетях. По ее словам, в одном из магазинов города она купила ягоду, в кисти ветки которой "тихо и без движения" сидело членистоногое. Как она отметила, заметить его было невозможно, поскольку он слился цветом.
Пострадавшая призвала быть аккуратнее с покупками, поскольку неизвестно, был ли этот скорпион один. Она опубликовала выписку из больницы, в которой указан диагноз "укус скорпиона".
В Минздраве республики Татарстан подтвердили, что женщину с укусом скорпиона доставили в токсикологическое отделение больницы в Казани. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Жизни женщины ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в дельфинарии в Сочи белуха укусила ребенка. Животное укусило 11-летнего мальчика за бедро, он был доставлен в местную больницу. Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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