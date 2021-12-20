Жители Подмосковья пожаловались на нашествие "снежных блох"

Фото: vk.com/podslushano_v_mendeleevo/Natalya Romanova
Жительница подмосковного поселка Менделеево опубликовала в Сети фото с множеством необычных зимних насекомых на снегу.
"У нас в лесу бум снежных блох (глетчерных блох). Они питаются растительными остатками и частицами почвы", – написала Наталья Р.
По словам местной жительницы, насекомые не заинтересованы в людях или животных. Они погибают при температуре выше 12 градусов тепла, а при минус 10 градусах – засыпают.
Энтомолог, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Олег Горбунов заявил порталу "Подмосковье сегодня", что спячка блох наступает при минус 20 градусах. Их нынешняя активность связана исключительно с оттепелью.
Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах. Согласно прогнозам синоптиков, температура будет ниже климатической нормы на 7–12 градусов.
Текущая неделя станет самой холодной в этом сезоне. Если в понедельник, 20 декабря, в Москве будет -5...-7 градусов, то уже во вторник резко похолодает до -17...-18 градусов. До субботы, 25 декабря, ожидается облачная погода с небольшим снегом. При этом потепление придет в город только в конце недели.
Ночь на 22 декабря станет самой холодной на неделе. В ночь на четверг ожидается -19…-24 градуса, днем столбики термометров покажут -13…-18 градусов. В ночь на пятницу, 24 декабря, прогнозируется -16…-21 градус, днем будет уже около -10…-15.
"И о погоде": что такое "снежные блохи"
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