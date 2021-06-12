Специалист развеял миф о заражении ВИЧ-инфекцией от комара

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Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Московской области Александр Пронин развеял мифы о способах передачи ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Развеять можно мифы, которые до сих пор существуют, например, про передачу инфекции через комара или какие-либо другие фантастические пути и факторы передачи", – рассказал Пронин.

По его словам, вирус попадает в организм при незащищенных половых контактах, контакте с кровью или от ВИЧ-позитивной матери ребенку.

"При попадании крови, содержащий вирус, в кровеносное русло здорового человека. В первую очередь, конечно же, речь идет… о контактах с кровью при использовании общего инструментария при совместном употреблении психоактивных веществ в немедицинских целях, иначе говоря, наркотиках", – пояснил Пронин.

При незащищенных половых контактах опасность заразиться зависит от количества партнеров и незащищенных контактов.

Что касается передачи ВИЧ от матери ребенку, то в настоящее время, на фоне широкого антиретровирусного лечения и профилактики, такая передача инфекции сведена к минимуму и дети рождаются здоровыми, добавил Пронин.

Специалист подчеркнул, что других способов передачи ВИЧ не существует.

Ранее сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предположил, что в Москве маловероятно нашествие комаров.

По его словам, в прошедшем году на резкий рост популяции оказали влияние сразу несколько погодных факторов. Так, зима в Москве и области была почти бесснежной, поэтому в начале весны личинкам комаров негде было развиваться. А уже в конце мая – начале июня прошли массовые ливни, которые спровоцировали появление множества насекомых.

Научный сотрудник напомнил, что в нынешнем году осадки выпадают более плавно, поэтому аналогичного пика можно не ждать. При этом, подчеркнул эксперт, ситуация может измениться – если лето будет теплым и дождливым, то выплодится много комаров.