Эксперт предупредил об опасности для человека средств против комаров

Фото: depositphotos/galitskaya

При неправильном применении фумигаторы могут навредить здоровью человека, заявил эколог Константин Китаев. Об этом сообщает "Звезда".

"Все средства от комаров, от насекомых являются ядовитыми, то есть это вещества, которые отравляют человека тоже. Если чуть-чуть переборщить с использованием, то, конечно, вред здоровью будет ощутимым", – сказал эксперт.

По словам Китаева, инструкции к приборам против комаров, как правило, содержат указание, что их нельзя оставлять включенными на долгий срок, а после применения необходимо проветривать помещение.

Эколог предупредил, что использование фумигаторов стоит минимизировать, а мази и спреи от комаров следует наносить не на кожу, а на одежду.

Китаев напомнил, что эффективной альтернативой подобным средствам может стать обычная москитная сетка.

Ранее в Москве зафиксировали случаи укусов клещей при посещении горожанами парков. Все случаи заражения энцефалитом в столице оказываются завозными. В связи с этим москвичам, покидающим город, рекомендовали делать бесплатные профилактические прививки.