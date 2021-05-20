Новые виды комаров появились на Алтае

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В Алтае специалисты прогнозирует большое количество комаров этим летом. По словам профессора алтайской госакадемии образования Людмилы Комаровой, они начали появляться еще в апреле, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Им есть, где размножаться, много водоемов – идеальная среда для кровососущих", – пояснила специалист.

Исследовательница, которая посвятила изучению комаров более 20 лет, также рассказала, что в этом году открыла два новых вида. Их она поймала на Колыванском озере.

"Выяснилось, что попались неизученные экземпляры – янтарно-оранжевые, хорошо-вытянутые с двумя бугорками вместо одного. Зарубежные коллеги подтвердили, что это абсолютно новые для науки виды, я уже отправила об этом статью в зоологический журнал", – отметила Комарова.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань ранее рассказала, что коронавирусная инфекция гибнет в комарах в течение суток.

Специалист подчеркнула, что зачастую вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. По ее словам, они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.