В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус живет в комарах

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Коронавирусная инфекция в комарах гибнет в течение суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмилу Карань.

Она рассказала, что специалисты провели исследование на комарах, распространенных в Китае, где появился коронавирус. В ходе изучения результатов было установлено, что вирус погибал в комаре в течение 24 часов, уточнила Карань.

Специалист подчеркнула, что зачастую вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. По ее словам, они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирус у летучих мышей, обитающих в России. Как заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Анна Сперанская, тип инфекций пока не известен.

По словам специалиста, в организме млекопитающих также были обнаружены геномы других вирусов. При этом она подчеркнула, что летучие мыши не опаснее для человека, чем другие дикие животные.

