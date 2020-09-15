Доказанных случаев заражения человека COVID-19 от животных нет – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доказанных случаев заражения человека коронавирусом от домашних или диких животных нет. Об этом сообщает ТАСС.
"На сегодняшний день доказанных случаев заражения человека от домашнего или дикого животного нет. <...> Поэтому пока мы эту тему как эпидемиологически значимую не рассматриваем", – сказала Попова.
В августе специалисты Роспотребнадзора объявили о масштабном исследовании по выявлению коронавируса у летучих мышей в РФ. В ведомстве сообщили о своем намерении проанализировать карту перемещения рукокрылых и оценить пути распространения коронавирусов по стране.
Позднее кандидат биологических наук Илья Артюшин заявил, что российские летучие мыши не являются переносчиками коронавируса. Единственные известные случаи, как добавил эксперт, связаны с вирусом бешенства, но с 1970-х годов таких было зарегистрировано не более десяти.
В июле итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тысячи кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к COVID-19. Результаты ПЦР-тестов на COVID-19 всех исследуемых животных оказались отрицательными. У 13 собак и 6 кошек серологические исследования показали антитела.
Во всем мире, по данным ВОЗ, выявлено уже более 28,9 миллиона случаев коронавируса, свыше 922 тысяч человек скончались. В России зафиксировали 1 073 849 случаев COVID-19, вылечились 884 305 человек, скончались 18 785.
В России начали разрабатывать вакцину от коронавируса для животных
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