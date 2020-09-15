В России выявили 5 529 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 245 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах. На Москву пришлось 730 случаев, на Санкт-Петербург – 206, Ростовскую область – 165, Московскую область – 151, Нижегородскую область – 139, Ставропольский край – 134, Ульяновскую область – 128, Свердловскую область – 124, Самарскую область – 122, Кемеровскую область – 115, Воронежскую область – 112, Саратовскую область – 109, Красноярский край – 101.

В Оренбургской области зафиксировали 100 случаев, в Волгоградской области – 97, в Пензенской области – 95, Краснодарском крае – 94, в Архангельской области – 88, Дагестане и Ханты-Мансийском АО – по 83, Крыму – 75, в Калмыкии и Иркутской области – по 73, в Мурманской области – 72, Челябинской области – 71, в Приморском крае – 68, Забайкальском и Хабаровском крае – по 66.

В Карачаево-Черкесии, Удмуртии и Республике Саха (Якутия) зарегистрировали по 65 случаев COVID-19, в Кировской области и Алтайском крае – по 63, в Пермском крае и Ямало-Ненецком АО – по 61, в Новосибирской области – 59, в Томской области – 58, в Орловской области и Республике Коми – по 51, Астраханской и Тюменской областях – по 51, в Ингушетии и Бурятии – по 48, в Белгородской и Брянской областях – по 46, в Вологодской и Омской областях – по 44, в Ярославской области и Кабардино-Балкарии – по 42.

На Ивановскую область пришелся 41 случай, на Ленинградскую область – 38, Калининградскую и Сахалинскую области – по 35, Липецкую область – 33, Владимирскую, Тульскую и Магаданскую области – по 32, Северную Осетию, Башкирию, Республику Тыва – по 31, Калужскую область, Рязанскую область и Мордовию – по 30, Курскую, Тамбовскую области и Хакасию – по 29, Новгородскую область – 27.

В Тверской и Амурской областях зарегистрировали по 26 новых пациентов, в Чувашии, Курганской области – по 25, в Камчатском крае – 23, в Республике Марий Эл и Татарстане – по 22, на Алтае – 21, Адыгее – 20, Севастополе – 19, Костромской области – 16, Псковской области – 14, Смоленской области – 9, в Карелии, Еврейской АО – по 8, Чечне – 5, Чукотском АО – 1.

Всего в России зарегистрировано 1 073 849 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком АО, Смоленской, Московской областях, Карелии и Чечне .

За последние сутки подтверждены 150 летальных случаев. За весь период по России умерли 18 785 человек. За прошедшие 24 часа были выписаны 5 605 человек, а за все время – 884 305.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

Минздрав РФ выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы.