В Роспотребнадзоре выявили коронавирусы у летучих мышей

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Специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей, обитающих в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская, тип инфекций пока неизвестен.

"Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования", – заявила эксперт.

Сперанская отметила, что в организме млекопитающих также были обнаружены геномы других вирусов. При этом она подчеркнула, что летучие мыши не опаснее для человека, чем другие дикие животные.

Роспотребнадзор запустил исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей в августе 2020 года. Проект направлен на выявление эпидемиологических рисков. Работы в этой сфере будут продолжаться в течение порядка двух лет.

В Мосприроде ранее порекомендовали не кормить летучих мышей. Чтобы избежать укуса при контакте с ними, специалисты советуют надевать перчатки.

