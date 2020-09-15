В России планируют произвести образцы вакцины от COVID-19 для животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экспериментальные образцы вакцины от коронавируса для животных произведут в России в октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, препарат разрабатывают в Федеральном центре охраны здоровья животных.

"Мы уже испытываем. В принципе, в октябре мы уже выходим на производство экспериментальных образцов. Дальше будем смотреть, будет ли запрос", – заявил эксперт.

Использовать вакцину предлагается для высоковосприимчивых пород животных. К таковым, например, относятся норки – инфекция может быстро распространиться по популяции.

Ранее биологи Калифорнийского университета в Дэвисе изучили 410 видов позвоночных организмов, склонных к передаче коронавируса. Первую позицию в рейтинге ожидаемо заняли приматы.

