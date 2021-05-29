Эксперт оценил появление "комариного пика" в Москве

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Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предположил, что в Москве маловероятно нашествие комаров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если говорить о Москве и области, то потихоньку начинают появляться первые комары. Все идет по расписанию. Будет ли их в этом году много, заранее сказать сложно, но, скорее всего, не будет такой резкой вспышки их численности, как была в прошлом году", – заявил эксперт.

По словам Марьинского, в прошедшем году на резкий рост популяции оказали влияние сразу несколько погодных факторов. Так, зима в Москве и области была почти бесснежной, поэтому в начале весны личинкам комаров негде было развиваться. А уже в конце мая – начале июня прошли массовые ливни, которые спровоцировали появление множества насекомых.

Научный сотрудник напомнил, что в нынешнем году осадки выпадают более плавно, поэтому аналогичного пика можно не ждать. При этом, подчеркнул эксперт, ситуация может измениться – если лето будет теплым и дождливым, то выплодится много комаров.

Также Вадим Марьинский развеял опасения по части заразности комаров. Он напомнил, что в российских широтах эти кровососущие насекомые не переносят тропические заболевания, а их слюна не вызывает серьезной аллергии. Для защиты от комаров специалист посоветовал пользоваться репеллентами, но в строгом соответствии с инструкцией.

Накануне столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о росте популяции комаров. Уточнялось, что городские службы приступили к дезинсекции водоемов для сокращения их численности.