Россиянам дали советы по защите от укусов комаров

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как защитить себя от укусов комаров. Эксперты советуют использовать противомоскитные сетки на окнах и дверях, обрабатывать помещения, террасы, веранды и туристические места инсектицидными средствами, говорится на сайте службы.
В нежилых помещениях, по словам специалистов, возможно также использовать инсектицидные шашки, таблетки и спирали, а в качестве индивидуальных средств защиты – репелленты.
В Роспотребнадзоре напомнили, что на территории России обитает более ста видов кровососущих комаров, многие из них могут быть переносчиками паразитарных и инфекционных болезней.
Ранее эколог Константин Китаев предупредил, что все средства от комаров являются ядовитыми, поэтому при неправильном применении могут навредить здоровью человека.
"Доктор 24": могут ли комары переносить инфекции