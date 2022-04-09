Украина получит от Великобритании кредит на 500 млн долларов

Кредит на 500 миллионов долларов получит Украина от Великобритании. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

В Киеве он встретился с Владимиром Зеленским в знак "непоколебимой поддержки народа Украины". Зеленского он назвал другом. Встреча прошла в формате тет-а-тет.

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