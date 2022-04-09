Назальная вакцина от коронавируса может получить название "Спутник Н" – Гинцбург

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Назальная вакцина против коронавирусной инфекции может получить название "Спутник Н", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Надо ее переименовать в "Спутник Н", согласен", – приводит РИА Новости слова специалиста.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. По информации министерства, назальный препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи состоит из двух доз.

Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Препарат с таким введением формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.

По словам Гинцбурга, ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода. По его словам, назальная вакцина станет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения. Он добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос производства и поставки насадок.