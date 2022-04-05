Гинцбург заявил, что ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода

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Ревакцинация назальной вакциной для защиты против коронавируса может проводиться раз в полгода, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов", – передает слова эксперта ТАСС.

Ученый отметил, что пока оптимальной остается рекомендация о ревакцинации – интервал раз в полгода.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. По информации министерства, назальный препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи состоит из двух доз. Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Препарат с таким введением формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.

Использовать вакцину можно в медицинских организациях, осуществляющих вакцинопрофилактику. Препарат подходит для лиц в возрасте 18 лет и старше.