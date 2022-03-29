Гинцбург призвал ревакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19 в других странах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян пройти ревакцинацию против коронавируса из-за роста заболеваемости COVID-19 в других странах.
"Вы же видите, что сегодня происходит в других странах с заболеваемостью, в том числе в Китае и Европе. Единственное, нельзя спрогнозировать, когда это может дойти до нас – через неделю, месяц или три месяца", – приводит слова ученого ТАСС.
Он предположил, что нагрузка на стационары в случае роста заболеваемости может оказаться высокой, даже несмотря на то, что в большинстве случаев коронавирус протекает легко.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что официально о завершении пандемии коронавируса медики смогут объявить только через год наблюдений.
Он объяснил, что нельзя судить об окончании пандемии на основании данных, полученных текущей весной и летом, поскольку в теплое время года распространение вирусных инфекций обычно идет на спад. Специалист также не исключил, что когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть периоды его обострения.
До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с коронавирусом в России останется спокойной до осени, а новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета.
Накануне стало известно, что в Шанхае из-за вспышки COVID-19 вводят крупнейший за 2 года локдаун. Население по максимуму переведено на удаленный режим. В обычном формате продолжат работать службы, которые обеспечивают нужды города.
На период локдауна в Шанхае перекроют мосты через Хуанпу. Также будет прервано транспортное сообщение с закрытыми районами.
В Китае число госпитализированных с COVID-19 за месяц возросло более чем в 12 раз
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