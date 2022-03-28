Врач оценил сообщение Минздрава РФ о возможности новой волны COVID-19

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Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил вероятность возникновения новой волны коронавируса в РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Я лично не ожидаю новой большой волны. Будут болеть сейчас те, кто никогда не контактировал с коронавирусом ранее, не вакцинировался", – заявил эксперт.

По мнению Жемчугова, под угрозой также находятся те, кто болел или прививался давно, поскольку их текущий уровень иммунитета может не справиться с борьбой против вируса.

Специалист подчеркнул, что не стоит ожидать взрывного роста числа заражений COVID-19 в связи с отменой масочного режима.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал, что в некоторых странах наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. По его словам, население должно быть готово к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден. Он также отметил, что в большинстве регионов ситуация с COVID-19 улучшается.

Согласно последним данным, за сутки в РФ госпитализировали 1 762 пациента с коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 101 новый случай COVID-19.

