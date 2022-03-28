Мишустин заявил о пройденном в РФ пике заболеваемости коронавирусом

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В России пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пройден, в большинстве регионов ситуация улучшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей", – приводятся слова Мишустина в телеграм-канале правительства РФ.

Премьер-министр подчеркнул, что по инициативе Владимира Путина для медперсонала, водителей машин скорой помощи предусмотрены единовременные страховые выплаты. На эти цели дополнительно направят более четырех миллиардов рублей.

"Если медики заболевают коронавирусом, им положены единовременные выплаты", – уточнил Мишустин.

При этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал, что в некоторых странах наблюдается рост числа заболевших коронавирусом.

"Заболеваемость вновь начала нарастать, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами", – приводит слова Чуланова РИА Новости.

По его словам, главным средством профилактики COVID-19 остается вакцинация.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция не прекратила распространение, поэтому медицинские маски по-прежнему желательно носить. То же самое касается и вакцинации от коронавируса.

По словам Мурашко, повторно делать прививку нужно каждые шесть месяцев. Тем не менее сейчас Минздрав разрабатывает новые форматы ревакцинации, которые могут быть обнародованы в ближайшее время, заключил Мурашко.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19.

