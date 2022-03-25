"Спутник Лайт" разрешен для вакцинации беременных и в период грудного вскармливания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" может применяться беременными женщинами и в период грудного вскармливания. Об этом сообщает ТАСС.

При применении вакцины необходимо учитывать соотношение пользы и риска. Из списка противопоказаний исключается беременность и период грудного вскармливания.

В ходе исследований на животных выяснилось, что отсутствуют репродуктивная токсичность и тератогенность. Однако клинические исследования вакцины при беременности не проводились.

"В связи с этим применять препарат "Спутник Лайт" при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода с 22-й недели беременности", – говорится в сообщении.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что отменять обязательную вакцинацию от коронавируса в России и мире нельзя ни при каких обстоятельствах. По его словам, отменить все ограничения можно хоть сейчас, однако потом не нужно удивляться новым вспышкам COVID-19.

