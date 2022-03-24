Иммунолог предупредил о риске отложенного тромбоза после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Переболевшие COVID-19 люди подвержены риску отложенного развития тромбоза. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Бывает отсроченный тромбоз. То есть у человека, у которого есть к этому предрасположенность, даже если это не выражено по внешним проявлениям, заболевание может проявиться через несколько месяцев после перенесенного COVID-19", – сказал Крючков.

Причем, подчеркнул он, в таком случае высока вероятность, что тромбоз приведет сразу к инсульту, инфаркту или тромбоэмболии легочной артерии. По его словам, подобных случаев уже описано довольно много.

Между тем аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что после коронавирусной инфекции важно проходить диагностику тромбозов, а также принимать препараты, способствующие восстановлению стенки сосудов, для профилактики его развития.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил россиян о том, что COVID-19 и его лечение могут навредить желудку. Он пояснил, что коронавирус взаимодействует с белком, который находится на поверхности клеток человеческих органов, вызывая воспаления. В итоге после болезни у человека может развиться язва желудка.

