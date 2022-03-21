Психолог предупредила о риске развития диабета из-за стресса

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Сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, рассказала психолог "СМ-Клиники" Любовь Крушинских. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалист подчеркнула, что одними из самых распространенных заболеваний, связанных с переживанием длительного стресса, называют сахарный диабет и гипертонию. Также это состояние может вызывать нарушения в работе органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы, а также в деятельности почек и печени.
Психолог добавила, что иногда люди переживают сильный стресс при переходе к пенсионному возрасту, поскольку считают, что жизнь на этом заканчивается.
"Если человек воспринимает свой возраст как угасание жизненных функций и собственной силы, крушение планов, то такое убеждение приводит к тому, что человек теряет свои последние жизненные смыслы и вместе с этим и силы. А если человек видит в этом переход к мудрости, к активности другого типа, то тогда стресс старения проходит гораздо легче", – объяснила специалист.
Она также рассказала, что стресс бывает краткосрочным и хроническим. Чем дольше человек находится в таком состоянии, тем сильнее происходит разрушительное воздействие на организм.
Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала, что весной человеческий организм всегда подвергается стрессу, поскольку дни становятся длиннее, а ночи короче. Перестройка организма, по ее словам, сопровождается десинхронизацией суточных ритмов.
Врач добавила, что многие россияне в этом году также испытывают дополнительную нагрузку из-за перенесенного коронавируса, длительного постковидного синдрома и новостей о событиях вокруг Украины.
"Доктор 24": стресс
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