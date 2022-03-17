Эндокринолог назвал влияющие на набор и потерю веса гормоны

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Некоторые гормоны влияют на набор и сброс веса, однако в 95% случаев проблема ожирения – это проблема головы. Об этом сообщает News.ru.
Врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, что разные гормоны влияют на пищевое поведение человека, чувство голода и насыщения. Последние два регулируются пищевым поведением человека. Гормоны Т3, Т4 отвечают за процесс накопления жировой ткани.
Особое внимание Поляков советовал советовал уделить половым органам.
"Есть половые гормоны, регулирующие количество жировой ткани, – это тестостерон у мужчин, это в принципе может быть неправильное соотношение тестостерона и эстрогена у женщин. Гормон стресса – кортизол – может способствовать преддиабетическому состоянию, способствовать набору веса, задержке жидкости, ожирению", – рассказал врач.
Специалист добавил, что некоторые биологические добавки при определенных условиях могут помочь похудеть. Однако, если не менять ничего в поведении человека, то может быть только хуже.
Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что главный секрет похудения заключается в умении вкусно готовить простые блюда. По его словам, необходимо знать калорийность продуктов. Врач также советовал изучать различные рецепты, чтобы готовить, например, куриную грудку, вкусно.
"Доктор 24": сложности похудения
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