Диетолог раскрыл главный секрет похудения

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Главный секрет похудения заключается в умении вкусно готовить простые блюда. Об этом рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.
По его словам, необходимо знать калорийность продуктов. Врач также советовал изучать различные рецепты, чтобы готовить, например, куриную грудку, вкусно.
"Нужно готовить так, чтобы таяло во рту, чтобы у близких уши шевелились и чтобы вам не доставалось. Если вы этот экзамен сдали – все, вы попадаете в мир стройных людей", – цитирует Обложко радио КП.
При этом диетолог подчеркнул, что необходимо питаться правильно, иначе будет невозможно похудеть.
Ранее диетолог и шеф-повар Серена Пун рассказала, что при умеренном употреблении пиво может стать источником полезных для организма антиоксидантов. По ее словам, злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а хмель и ячменный солод включают в состав галловую кислоту, кверцетин и эпикатехин.
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