Эксперты назвали ягоду, помогающую мужчинам похудеть

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Специалисты американского Национального центра биотехнологической информации заявили, что ежевика помогает мужчинам похудеть. Об этом сообщает радио КП.

Эксперты пояснили, что в ягоде содержатся полифенолы и антоцианы, которые повышают чувствительность к инсулину и помогают нормализовать обмен веществ. Кроме того, похудению способствует высокий уровень клетчатки в ежевике.

Подобные вещества также содержатся в фруктах красных, фиолетовых и синих цветов. Эксперты рекомендовали для похудения ежедневно употреблять стакан свежих ягод.

Ранее врач общей практики Михаил Петрик рассказал, что куркума может помочь при боли в суставах. По его словам, эта специя содержит куркумин, блокирующий воспалительные процессы. Также он препятствует растворению коллагена в организме.

