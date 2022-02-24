Врач назвал специю против боли в суставах

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал, что куркума может помочь при боли в суставах.



По его словам, эта специя содержит куркумин, блокирующий воспалительные процессы. Также он препятствует растворению коллагена в организме. Об этом сообщает радио КП.

"Куркумин способен замедлять старение благодаря активизации ферментов. Но главное его свойство – противовоспалительное. Он показал эффективность, равную нестероидным противовоспалительным средствам", – рассказал врач.

Петрик отметил, что наибольший эффект достигается, если употреблять куркумин вместе с пиперином, который содержится в черном перце. Однако принимать его следует после еды и вместе с жирами, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что семена кориандра являются средством, которое помогает быстро снизить уровень сахара в крови. Эта приправа стимулирует активность ферментов, которые снижают уровень сахара. По словам специалистов, процесс происходит так стремительно, что людям с пониженным сахаром и принимающим лекарства от диабета нужно быть осторожными с употреблением семян кориандра.

