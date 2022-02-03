Названа приправа для быстрого снижения сахара в крови

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Семена кориандра являются средством, которое помогает быстро снизить уровень сахара в крови, сообщает радио КП.
В материале говорится, что эта приправа стимулирует активность ферментов, которые снижают уровень сахара. Это происходит так стремительно, что людям с пониженным сахаром и принимающим лекарства от диабета нужно быть осторожными с употреблением семян кориандра, уточнили специалисты.
Также отмечается, что данная приправа полезна для мозга. Так, кориандр обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с болезнью Альцгеймера.
Кроме того, он положительно влияет на нервные клетки, снижает уровень беспокойства и улучшает память, отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что ягода боярышника способна снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечного приступа. Кроме того, ягода, обладающая противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, способна снижать уровень холестерина в крови, который также влияет на риск сердечного приступа.
"Доктор 24": зимние пряности
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: