Названа приправа для быстрого снижения сахара в крови

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Семена кориандра являются средством, которое помогает быстро снизить уровень сахара в крови, сообщает радио КП.

В материале говорится, что эта приправа стимулирует активность ферментов, которые снижают уровень сахара. Это происходит так стремительно, что людям с пониженным сахаром и принимающим лекарства от диабета нужно быть осторожными с употреблением семян кориандра, уточнили специалисты.

Также отмечается, что данная приправа полезна для мозга. Так, кориандр обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают бороться с болезнью Альцгеймера.

Кроме того, он положительно влияет на нервные клетки, снижает уровень беспокойства и улучшает память, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что ягода боярышника способна снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечного приступа. Кроме того, ягода, обладающая противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, способна снижать уровень холестерина в крови, который также влияет на риск сердечного приступа.

